Samsun'da FETÖ'den aranan şüpheli yakalandı
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Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan bir şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:18 Kaynak: AA
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan bir şüpheli yakalandı.
Denizevleri Polis Merkezi ekipleri, Atakum ilçesindeki uygulama sırasında şüphe üzerine H.F.B'yi durdurdu. Kimlik kontrolü sırasında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ şüphelisi olarak arandığı belirlenen H.F.B, gözaltına alındı.
Zanlı, işlemlerin ardından Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.
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