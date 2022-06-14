Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Savcılığı 'nın talimatı gereği, '2013 yılı YDS sonbahar sınav sorularının FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerince sınav öncesi temin edilerek, kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık' suçuyla ilgili olarak Samsun'da bir kişi gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Atakum ilçesinde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde araştırma görevlisi olan şüpheli D.Y.'yi gözaltına aldı.

Kaynak: İHA

Araştırma, Ankara, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da FETÖ'den araştırma görevlisine gözaltı - Son Dakika

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