Samsun'da FETÖ'den eski komiser yardımcısına 6 yıl 3 ay hapis - Son Dakika
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Samsun'da FETÖ'den eski komiser yardımcısına 6 yıl 3 ay hapis

06.04.2022 14:47
Samsun'da FETÖ'den eski komiser yardımcısına 6 yıl 3 ay hapis

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde silahlı terör örgütü üye olmak suçundan yargılanan ve meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde silahlı terör örgütü üye olmak suçundan yargılanan ve meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde meslekten ihraç edilen ve hakkında soruşturma açılan eski komiser yardımcısı R.A.'nın yargılanması sona erdi. Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davada, R.A. silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. - SAMSUN

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Fetullahçı Terör Örgütü, Terör Örgütü, Komiser, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da FETÖ'den eski komiser yardımcısına 6 yıl 3 ay hapis - Son Dakika


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