Samsun'da FETÖ'den eski komiser yardımcısına 6 yıl 3 ay hapis - Son Dakika

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde silahlı terör örgütü üye olmak suçundan yargılanan ve meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde meslekten ihraç edilen ve hakkında soruşturma açılan eski komiser yardımcısı R.A.'nın yargılanması sona erdi. Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davada, R.A. silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. - SAMSUN