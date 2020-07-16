Samsun'da FETÖ'den gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Samsun polisi tarafından, FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 38 kişiden 2'si sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre, Samsun'da Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan teknik ve fiziki çalışmalarda, örgütün Samsun'da yeni yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 34 şüphelinin yakalanmasına yönelik önceki sabah eş zamanlı operasyon düzenlemişti. 5 iş yeri, 35 ikamet adresi olmak üzere toplam 40 adreste düzenlenen eş zamanlı operasyonda toplam 38 kişi gözaltına alındı.



Polisteki sorguları tamamlanan 1'i diş hekimi 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 36 kişinin ise TEM Şube Müdürlüğünde sorgularının devam ettiği öğrenildi. - SAMSUN