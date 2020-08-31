Samsun'da FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Samsun'un Ladik ilçesinde "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği"nden kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ile Ladik Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan E.T'nin konutuna operasyon düzenledi.
Ekiplerce yakalanan E.T, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından Vezirköprü Kapalı Cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 12:03 - Kaynak: AA
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