Samsun'da FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Ekiplerce yakalanan E.T, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından Vezirköprü Kapalı Cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ile Ladik Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan E.T'nin konutuna operasyon düzenledi.

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