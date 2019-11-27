Son Dakika Haberleri: Samsun'da FETÖ'nün ankesör soruşturması şüphelilerinden 4'ü serbest bırakıldı
Son Dakika Güncel Samsun'da FETÖ'nün ankesör soruşturması şüphelilerinden 4'ü serbest bırakıldı - Son Dakika

Samsun'da FETÖ'nün ankesör soruşturması şüphelilerinden 4'ü serbest bırakıldı

6 saat önce

Samsun merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin ankesör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 4'ü daha adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da FETÖ'nün ankesör soruşturması şüphelilerinden 4'ü serbest bırakıldı, System.String[]

Samsun merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin ankesör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 4'ü daha adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Samsun, İstanbul, Aydın, Antalya, Ankara, Mersin, Şırnak, Siirt, Kayseri, Şanlıurfa, Kocaeli, Mardin ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 16 zanlıdan 4'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada örgütün "mahrem imam"larınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen, aralarında muvazzaf subay, astsubay, uzman çavuş ve kapatılan askeri okul öğrencilerinin de bulunduğu 18 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmiş, 16'sı yakalanmıştı.

Dün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Samsun, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yunanistan'daki Girit Adası'nda 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Öğrencisine cinsel istismar suçundan ceza alan öğretmenin kararını Yargıtay bozdu Doktor rapor veremeyeceğini söyleyince küfür etti, yetmedi kafa attı Selçuk Bayraktar'dan The Guardian'ın İHA iddiasına cevap: Sizden almadık kendimiz ürettik

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 23:33:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da FETÖ'nün ankesör soruşturması şüphelilerinden 4'ü serbest bırakıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]