Son Dakika Haberleri: Samsun'da FETÖ'nün ankesör soruşturmasında 18 gözaltı kararı
Son Dakika Güncel Samsun'da FETÖ'nün ankesör soruşturmasında 18 gözaltı kararı - Son Dakika

Samsun'da FETÖ'nün ankesör soruşturmasında 18 gözaltı kararı

6 saat önce

Samsun merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin ankesör soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 18 şüpheliden 15'i yakalandı.

Samsun'da FETÖ'nün ankesör soruşturmasında 18 gözaltı kararı, System.String[]

Samsun merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin ankesör soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 18 şüpheliden 15'i yakalandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, örgütün "mahrem imam"larınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen aralarında muvazzaf subay, astsubay, uzman çavuş ve kapatılan askeri okul öğrencilerinin de bulunduğu 18 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce 16'sı muvazzaf, 2'si kapatılan askeri okul öğrencisi 18 şüphelinin yakalanması için Samsun, İstanbul, Aydın, Antalya, Ankara, Mersin, Şırnak, Siirt, Kayseri, Şanlıurfa, Kocaeli, Mardin ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüphelilerden 15'i gözaltına alındı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:14 Kaynak: AA
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