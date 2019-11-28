Son Dakika Haberleri: Samsun'da FETÖ'nün ankesör soruşturmasında 3 şüpheli serbest bırakıldı
Son Dakika Güncel Samsun'da FETÖ'nün ankesör soruşturmasında 3 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika

Samsun'da FETÖ'nün ankesör soruşturmasında 3 şüpheli serbest bırakıldı

6 saat önce

Samsun merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin "ankesör soruşturması" kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Samsun'da FETÖ'nün ankesör soruşturmasında 3 şüpheli serbest bırakıldı, System.String[]

Samsun merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin "ankesör soruşturması" kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Samsun, İstanbul, Aydın, Antalya, Ankara, Mersin, Şırnak, Siirt, Kayseri, Şanlıurfa, Kocaeli, Mardin ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 17 zanlıdan 3'ünün daha Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, örgütün "mahrem imamları" tarafından kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen, aralarında muvazzaf subay, astsubay, uzman çavuş ve kapatılan askeri okul öğrencilerinin de bulunduğu 18 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmiş, bunlardan 17'si yakalanmıştı.

Dün ve önceki gün adliyeye sevk edilen 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 10'u serbest bırakılırken, 7'sinin işlemleri ise sürüyor.

Samsun, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 08:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de Alevi ailenin evinin işaretlenmesine çok sert tepki gösterdi
Erdoğan'dan Alevi vatandaşların evlerine işaret konulmasına sert tepki: Hesabı sorulacak İzmir'de Alevi vatandaşların evlerine yazılan çirkin ifadelerle ilgili soruşturma başlatıldı CHP'li Vefa Ülgür ihraç talebi ile disipline gönderildiğini duyurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 03:44:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da FETÖ'nün ankesör soruşturmasında 3 şüpheli serbest bırakıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]