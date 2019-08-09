Samsun'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon
2 saat önce
Samsun'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan biri kadın iki şüpheli, terör örgütünün hücre evlerinde yakalandı.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:04 Kaynak: AA
'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan biri kadın iki şüpheli, terör örgütünün hücre evlerinde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince, Atakum
ve İlkadım
ilçelerinde FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evlerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan İ.A. ile F.G. adlı kadın gözaltına alındı.
Zanlıların, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları ifade edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
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