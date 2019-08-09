Son Dakika Haberleri: Samsun'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon
Son Dakika Güncel Haber

Samsun'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

46 dakika önce

Samsun'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, terör örgütünün hücre evlerinde yakalanan biri kadın iki şüpheli tutuklandı.

Samsun'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon, System.String[]
Samsun'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, terör örgütünün hücre evlerinde yakalanan biri kadın iki şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Atakum ve İlkadım ilçelerinde FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evlerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan İ.A. ile F.G. adlı kadın gözaltına alındı.
Zanlıların, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları ifade edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



5 kadının sokak ortasındaki eş kavgası kameraya yansıdı
Meclisteki 4 partiden ABD'ye Gülen'i "İade edin" çağrısı Kamu bankalarının başlattığı faiz indirimi sonrası konut kredisine başvuru sayısı 34 bini buldu Bakan Kurum'dan depremzedelere müjde: 250 konut yapacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 17:48:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]