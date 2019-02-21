Son Dakika Haberleri: Samsun'da Fetö'nün "Mahrem İmamı"Nın Yakalanması

Samsun'da Fetö'nün "Mahrem İmamı"Nın Yakalanması

39 dakika önce

Samsun'da, FETÖ/PDY'nin asker yapılanmasında "mahrem imam" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan araştırma görevlisi, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Samsun'da Fetö'nün
Samsun'da, FETÖ/PDY'nin asker yapılanmasında "mahrem imam" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan araştırma görevlisi, adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin, örgütün kentteki asker yapılanmasına yönelik yürüttüğü çalışmada gözaltına alınan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışan Z.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

FETÖ'nün asker yapılanmasında "mahrem imam" olduğu ileri sürülen zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:18 Kaynak: AA

Samsun, Güncel
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