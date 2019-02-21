Samsun'da Fetö'nün "Mahrem İmamı"Nın Yakalanması

Samsun'da, FETÖ/PDY'nin asker yapılanmasında "mahrem imam" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan araştırma görevlisi, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Samsun'da, FETÖ/PDY'nin asker yapılanmasında "mahrem imam" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan araştırma görevlisi, adli kontrol şartıyla salıverildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin, örgütün kentteki asker yapılanmasına yönelik yürüttüğü çalışmada gözaltına alınan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışan Z.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



FETÖ'nün asker yapılanmasında "mahrem imam" olduğu ileri sürülen zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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