Son Dakika Haberleri: Samsun'da Fetö'nün "Mahrem İmamı" Yakalandı

Samsun'da Fetö'nün "Mahrem İmamı" Yakalandı

2 saat önce

Samsun'da, FETÖ/PDY'nin asker yapılanmasında "mahrem imam" olduğu iddia edilen araştırma görevlisi yakalandı.

Samsun'da Fetö'nün
Samsun'da, FETÖ/PDY'nin asker yapılanmasında "mahrem imam" olduğu iddia edilen araştırma görevlisi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, örgütün kentteki asker yapılanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışan Z.S'yi iş yerinde gözaltına aldı.

FETÖ'nün asker yapılanmasında "mahrem imam" olduğu ileri sürülen zanlı, emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:27 Kaynak: AA

Samsun, Güncel
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