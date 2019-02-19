Samsun'da Fetö'nün "Mahrem İmamı" Yakalandı
2 saat önce
Samsun'da, FETÖ/PDY'nin asker yapılanmasında "mahrem imam" olduğu iddia edilen araştırma görevlisi yakalandı.
Samsun
'da, FETÖ/PDY'nin asker yapılanmasında "mahrem imam" olduğu iddia edilen araştırma görevlisi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, örgütün kentteki asker yapılanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ziraat Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışan Z.S'yi iş yerinde gözaltına aldı.
FETÖ'nün asker yapılanmasında "mahrem imam" olduğu ileri sürülen zanlı, emniyete götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:27 Kaynak: AA
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