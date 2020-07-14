Samsun'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik operasyon: 33 gözaltı - Son Dakika

Samsun'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik operasyon: 33 gözaltı

Samsun'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik 40 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında 2 yabancı öğrenci ve meslekten ihraç edilen bir askerin de bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik 40 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında 2 yabancı öğrenci ve meslekten ihraç edilen bir askerin de bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı.

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Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik teknik ve fiziki çalışma yürüttü.

Ekipler, örgütün Samsun'daki yeni yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için 5'i iş yeri 40 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, belirlenen 29 şüpheli ile örgüt evlerinde 2'si yabancı 3 öğrenci, "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde ise sahte kimlik ile meslekten ihraç edilen 1 asker yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yeri aramalarında çok miktarda dijital materyal, yasaklanmış yayın örgütsel içerikli olduğu değerlendirilen doküman ile yaklaşık 36 bin lira, 3600 dolar ve 500 avroya el konuldu.

Soruşturma kapsamında 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik operasyon: 33 gözaltı - Son Dakika
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