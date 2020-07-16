Samsun'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltı sayısı 38'e çıktı - Son Dakika

Samsun'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltı sayısı 38'e çıktı

Samsun polisi tarafından, FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 38'e çıktı.

Samsun polisi tarafından, FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 38'e çıktı.

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Edinilen bilgiye göre, Samsun'da Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan teknik ve fiziki çalışmalarda, örgütün Samsun'da yeni yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 34 şüphelinin yakalanmasına yönelik önceki sabah eş zamanlı operasyon düzenlemişti. 5 iş yeri, 35 ikamet adresi olmak üzere toplam 40 adreste düzenlenen eş zamanlı operasyonda 29 şüpheli ile örgüt evlerinde 2'si yabancı 3 öğrenci, gaybubet evi olarak değerlendirilen ikamette sahte kimlik ile birlikte 1 ihraç asker olmak üzere toplam 33 kişi yakalanarak gözaltına almıştı.


Operasyon kapsamında aranan 5 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. 5 kişinin de gözaltına alınmasıyla birlikte gözaltı sayısı 38'e yükseldi. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 10:12 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltı sayısı 38'e çıktı - Son Dakika
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