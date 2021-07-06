Samsun'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Samsun'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullandığı belirlenen, örgüte müzahir bankada hesap hareketleri ve haklarında ifadeler bulunan, Sinop'ta aktif olarak çalışan hemşire ve özel sektör çalışanlarından oluşan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Kent merkezi ve Çarşamba ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

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