Samsun'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Samsun'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

SAMSUN - Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalarda, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları, örgüte müzahir bankada hesap hareketleri ve haklarında ifadeler bulunan Sinop'ta aktif olarak çalışan hemşire ve özel sektör çalışanlarından oluşan şahısların yakalanmasına yönelik bu sabah Samsun merkez ve Çarşamba ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.