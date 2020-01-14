Samsun'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

Samsun'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

6 saat önce

Samsun'da düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ) operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı, System.String[]

Samsun'da düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ) operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bu sabah Samsun il merkezi, Bafra ve Çarşamba ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, ByLock kullandıkları, terör örgütüne müzahir sendika üyesi oldukları, Bank Asya'da katılım hesaplarının olduğu, terör örgütüne müzahir iş yerlerinde SGK kayıtlarının bulunduğu gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:19 Kaynak: İHA
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