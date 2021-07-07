Son dakika haber... Samsun'da FETÖ operasyonunda yakalananlardan birine adli kontrol

Son dakika habere göre Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi. Gözaltı süreleri uzatılan 3 şüpheli ise emniyete götürüldü. Samsun'da dün, örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullandığı belirlenen, örgüte müzahir bankada hesap hareketleri ve haklarında ifadeler bulunan, Sinop'ta aktif olarak çalışan hemşire ve özel sektör çalışanlarından oluşan 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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