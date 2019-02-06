Samsun'da Fetö/pdy Hükümlüsü Eski Komiser Yakalandı

Samsun'da, hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski komiser yakalandı.

Samsun'da, hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski komiser yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu, aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.



Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, meslekten ihraç edilmiş komiser Hasan Sarıbaş'ı gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Sarıbaş'ın, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde görev yaparken, FETÖ/PDY ile ilgili soruşturma kapsamında meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Spor Resmen Kuruldu

Annesiyle Aynı Dönemde Kanser Olan ve atlatan Yağmur Öztürk, Eski Patronu Acun Ilıcalı'ya Övgü Yağdırdı

Bakan Albayrak: Yüksek Gıda Fiyatlarıyla İlgili Önümüzdeki Hafta Bazı Adımlar Atılacak

AK Parti'nin Marmaris Adayı Serkan Yazıcı'nın, Uzay Mekiğine Benzeyen Seçim Aracı Dikkat Çekti