Samsun'da FETÖ/PDY operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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Samsun'da FETÖ/PDY operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
6 saat önce
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:40 Kaynak: AA
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Bafra ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 7 zanlı yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.
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