Samsun'da FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 2 şüpheliye adli kontrol - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 2 şüpheliye adli kontrol - Son Dakika

Samsun'da FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 2 şüpheliye adli kontrol

6 saat önce

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 2 şüpheliye adli kontrol, System.String[]

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezi ile Bafra ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltı süresinin uzatılmasına karar verilen 5 şüpheli ise yeniden emniyete götürüldü.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 7 zanlı dün gözaltına alınmıştı.

Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:38 Kaynak: AA
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