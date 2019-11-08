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Samsun'da FETÖ/PDY zanlılarına adli kontrol

7 saat önce

Samsun merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da FETÖ/PDY zanlılarına adli kontrol, System.String[]

Samsun merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan, meslekten ihraç edilmiş eski öğretmen ile üniversite öğrencisi, esnaf ve örgüte müzahir kurum çalışanı 8 şüpheliden 2'si kadın 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 3 şüpheli ise daha önce çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverilmişti.


Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları öne sürülen zanlılar, iki gün önce Samsun merkez ile Ladik ilçesi ve Ankara'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 06:30 Kaynak: AA
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