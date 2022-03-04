Samsun'da FETÖ şüphelisi eski zabıt katibi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da FETÖ şüphelisi eski zabıt katibi yakalandı

04.03.2022 12:17
Samsun'da FETÖ şüphelisi eski zabıt katibi yakalandı

Samsun'da FETÖ'ye yönelik operasyonda meslekten ihraç edilmiş zabıt katibi gözaltına alındı.

Samsun'da FETÖ'ye yönelik operasyonda meslekten ihraç edilmiş zabıt katibi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Atakum'da belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan, Yargıtay Hukuk Dairesinden 2016 yılında ihraç edilmiş zabit katibi R.Ş'yi yakaladı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Samsun'da FETÖ'den ihraç edilen zabıt katibi gözaltına alındı Son dakika haber! Samsun'da FETÖ'den ihraç edilen zabıt katibi gözaltına alındı Son dakika haber | 'Tefecilik' operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı Son dakika haber | 'Tefecilik' operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da FETÖ şüphelisi eski zabıt katibi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
12:14 Ukraynalı yetkililerden saldırı düzenlenen nükleer santral açıklaması: Patlarsa, Çernobil'in 10 katı büyüklüğünde olacak
11:59 Piyasa değeri 4 milyon lira! Türk mühendis uçuş simülatörünü 120 bin liraya üretti
11:57 Akrep Nalan son yolculuğuna uğurlanırken, köpeği uzaktan izledi
11:54 Ethem Sancak, Rus kanalına konuştu: NATO kanserdir, SİHA'ların böyle kullanılacağını bilmiyorduk, Rusya düşerse Türkiye bölünür!
11:52 Rus televizyon kanalı "savaş" dedi, Başsavcılık, kanalı kapattı
11:46 Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge'ye şaşırtan mesaj! Sosyal medyadan paylaşıp, savcılığa koştu
11:45 Babası horozunu satınca intihar etmek istedi: Horozu getirilince çatıdan indi!
11:43 Ona neden "Akrep" dendi? Hayatını kaybeden Akrep Nalan'ın lakabı herkesin merak konusu
11:41 Etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında soruşturma
11:39 Zelenski 1 haftada 3 suikast girişiminden kurtuldu! Bilgiyi savaş karşıtı Rus istihbaratçılar sızdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 12:23:26. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da FETÖ şüphelisi eski zabıt katibi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement