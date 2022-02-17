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Samsun'da FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Samsun'da FETÖ şüphelisi yakalandı

17.02.2022 11:05
Samsun'da FETÖ şüphelisi yakalandı

Samsun'da FETÖ'ye yönelik operasyonda, kapatılan askeri okul öğrencisi gözaltına alındı.

Samsun'da FETÖ'ye yönelik operasyonda, kapatılan askeri okul öğrencisi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Kentte belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında kapatılan askeri okul öğrencisi T.H'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Terörle Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika


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