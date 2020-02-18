Samsun'da FETÖ'ye komiser yardımcılığı giriş sınavı operasyonu: 22 gözaltı - Son Dakika

Samsun'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen komiser yardımcılığı giriş sınavı operasyonunda toplam 22 şüpheli gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde, 2009 yılı Komiser Yardımcılığı Sınavı sorularının FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarınca ele geçirilerek sınava girecek örgüt üyelerine sınav öncesinde verilmesi ile ilgili olarak "silahlı terör örgütü üyeliği", "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşları aleyhine nitelikli dolandırıcılık" suçlamaları ile ilgili olarak, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca Samsun merkezli Bafra ve Çarşamba ilçeleri ile Ankara, İstanbul, Mersin, Kırıkkale ve Ordu illerinde bu sabah 1'i aktif çalışan ve 6 ihraç komiser yardımcısı toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul'da gözaltına alınan ve halen görevde olan 1 komiser yardımcısının Samsun'a getirileceği öğrenildi.



Samsun KOM Şube Müdürlüğü ekipleri yine söz konusu operasyon kapsamında Samsun'da ikamet ettikleri tespit edilen 15 kişiyi daha yakalayarak gözaltına aldı. Söz konusu şahısların soruşturmayı yürüten ilgili illere gönderilecekleri öğrenildi. Samsun'da toplam 22 kişinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN