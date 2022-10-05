Samsun'da FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

05.10.2022 09:08

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yönelik örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullandıkları, örgütün düzenlediği eyleme katıldıkları, Bank Asya'da hesap açarak örgüt elebaşının talimatından sonra işlem yaptıkları tespit edilen, haklarında örgütsel faaliyetler olduğuna dair ifade ve örgüte müzahir dernek üyelikleri bulunan 8 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. 2 zanlının yakalanması işin çalışmalar sürüyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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