İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yönelik örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullandıkları, örgütün düzenlediği eyleme katıldıkları, Bank Asya 'da hesap açarak örgüt elebaşının talimatından sonra işlem yaptıkları tespit edilen, haklarında örgütsel faaliyetler olduğuna dair ifade ve örgüte müzahir dernek üyelikleri bulunan 8 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun'da FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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