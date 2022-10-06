Samsun'da FETÖ operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adliyede - Son Dakika
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Samsun'da FETÖ operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adliyede

06.10.2022 10:10

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye götürüldü.

FETÖ'ye yönelik örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullandıkları, örgütün düzenlediği eyleme katıldıkları, Bank Asya'da hesap açarak örgüt elebaşının talimatından sonra işlem yaptıkları tespit edilen, haklarında örgütsel faaliyetler olduğuna dair ifade ve örgüte müzahir dernek üyelikleri bulunan 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmış, 5 Ekim'de kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da FETÖ operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adliyede - Son Dakika

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