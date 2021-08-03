Samsun'da Fildişi Cumhuriyeti Fahri Konsolosluğu açılacak

Fildişi Cumhuriyeti Altyapıdan Sorumlu Devlet Bakanı Mousse Dosso ve Türkiye Büyükelçisi Khadid Jaha Toure'nin katılımıyla Fildişi Cumhuriyeti Samsun Fahri Konsolosluğu Merkez Ofisi açılışı yapılacak.

Açılış töreni sonrasında, Batı Afrika'nın en önemli ülkelerinden biri olan Fildişi Cumhuriyeti'ndeki ihracat ve ithalat başta olmak üzere yatırım konularındaki fırsatları; bakan, büyükelçi ve beraberindeki uzman heyet tarafından katılımcılara anlatılacak.

Fildişi Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Adnan Ölmez, yapılacak fahri konsolosluk açılışının her iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için atılan tarihi bir adım olarak nitelendirdi.

Açılış 6 Ağustos Cuma günü İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Ülkem Sokak'ta yer alan Borkonut Niş İş Merkezi'nde saat 15.00'te yapılacak. Açılış sonrası sunum ise Tekkeköy ilçesindeki Borsan Bakır Fabrikası Toplantı Salonu'nda saat 17.00'de gerçekleştirilecek. - SAMSUN