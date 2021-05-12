Samsun'da Filistin'e destek eylemi - Son Dakika

Samsun'da, İsrail'in yaptığı saldırılara karşı Filistin'e destek vermek amaçlı bir eylem gerçekleştirildi. Eylemde Türkiye öncülüğünde bir 'barış gücü' oluşturularak Kudüs'e asker gönderilmesi istendi.

81 ille eş zamanlı olarak gerçekleştirilen eylemde Saadet Partisi İl Gençlik Kolları üyeleri yer aldı. Yapılan açıklamada Kudüs'ten gelen haberlerin büyük bir üzüntü, endişe ve öfkeyle takip edildiği belirtildi.

Katılımcılar adına basın açıklamasını İl Gençlik Kolları Başkanı Taner Altungeyik okudu. İsrail'i kınayarak Filistin'e her türlü desteğin verilmesi isteğini dillendiren Altungeyik, "Hiçbir sonuç vermediği uzun yıllardır tecrübe edilen ucuz kınamalar bir kenara bırakılmalı, somut ve kararlı adımlar atılmalıdır. Terör devleti katliamlarını durdurana ve işgali altındaki toprakları boşaltana kadar onunla olan ilişkiler askıya alınmalıdır. Ülkemiz sınırları içerisinde yer alan ve İsrail'in güvenliğini sağlayan İncirlik Hava Üssü ve Kürecik Radar Üssü derhal kapatılmalıdır. Ticari, askeri ve stratejik bütün ortaklıklar durdurulmalı ve yeni anlaşmalar yapılmamalıdır. İlT ve D8 bir araya gelerek sosyal-siyasi-ekonomik yaptırım kararları alınmalıdır. 54. Refah-Yol Hükümeti Döneminde olduğu gibi Türkiye öncülüğünde bir 'barış gücü' oluşturularak Kudüs'e asker gönderilmelidir" ifadelerini kullandı. - SAMSUN