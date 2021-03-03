Filyasyon ekibi kılığındaki hırsızlık zanlısı kameralara yansıdı - Son Dakika

Samsun'un İlkadım ilçesinde filyasyon ekibi görevlilerinin kullandığı tulumlardan giyip girdiği büfeden hırsızlık yapan zanlı, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olduğu saatlerde filyasyon görevlilerinin kullandığı tulumlardan giyen bir kişi, girdiği büfeden 6 bin lira değerinde sigara alarak kaçtı.

Hafta başında iş yerine gelen O.K.Ö, büfeye geldiğinde fark etti. Büfenin camının kırık olduğunu gören işyeri sahibi durumu polise haber verdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerinin soruşturma başlatmasıyla bölgedeki güvenlik kameraları incelendi. Yapılan incelemeler sonucu şüphelinin S. A. (34) olduğu belirlendi. Şüphelinin işyerinin bulunduğu pasajda 2 kilidi ve dükkan camını kırarak büfeye girdiği öğrenildi. Daha önce de hırsızlık suçundan kaydı bulunan şüpheli yapılan operasyonla yakalandı.

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Zanlının adliyede verdiği ifadesinde "sarhoştum" dediği öğrenildi.