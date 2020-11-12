Samsun'da filyasyon ekibi, tüm zorluklara rağmen çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Samsun'da filyasyon ekibi, tüm zorluklara rağmen çalışmalarını sürdürüyor

12.11.2020 12:39
Samsun'da filyasyon ekibi, tüm zorluklara rağmen çalışmalarını sürdürüyor, System.String[]

SAMSUN İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, filyasyon ekiplerinin gittikleri bazı adreslerde kaba ve sert tavırlarla karşı karşıya kalabildiklerini belirterek, "Bir ekibimiz, 'biz filyasyon istemiyoruz, gidin buradan' denilerek, bina sakinleri tarafından uzaklaştırıldı.

SAMSUN İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, filyasyon ekiplerinin gittikleri bazı adreslerde kaba ve sert tavırlarla karşı karşıya kalabildiklerini belirterek, "Bir ekibimiz, 'biz filyasyon istemiyoruz, gidin buradan' denilerek, bina sakinleri tarafından uzaklaştırıldı. Ekiplerimiz daha sonra polis ekiplerimizin desteğiyle filyasyon çalışmasını tamamladı. Tüm zorluklara rağmen, büyük bir sorumluluk bilinciyle hareket edip, çalışmalara devam ediyoruz" dedi.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, Covid-19 pandemisi nedeniyle görev yapan filyasyon ekiplerinin çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Yazılı açıklama yapan Oruç, Samsun'da yeni tip koronavirüs hastalığıyla yürütülen mücadelenin en ön cephesinde filyasyon ekiplerinin bulunduğunu belirterek, "İlimizde virüs taşıyanların temas ettiği kişilerin belirlenmesi için 200 filyasyon ekibimiz hafta içi hafta sonu ayrımı gözetmeksizin, 7 gün boyunca 09: 00-23: 00 saatleri arasında, 500 kişilik büyük bir sağlık ordusuyla hizmet veriyorlar. 80 araçla sahada bulunan ekiplerimiz her ay yaklaşık 150 bin kilometre yol yaparak Covid-19 hastalığının ilimizdeki yayılımının önüne geçmeye çalışıyor. Ekiplerimiz Kasım ayı itibariyle günlük Covid 19 pozitif kişilerle temas etmiş yaklaşık 2 bin kişiye ulaşarak, filyasyon çalışması yapıyor ve karantinada dikkat etmeleri gereken konular hakkında bilgiler veriyor" şeklinde konuştu.

FİLYASYON EKİPLERİNİN ZORLU ÇALIŞMASIOruç, koronavirüsün izini bir dedektif gibi süren ekiplerin en önemli ihtiyacının vatandaşların bu çalışmada kendilerine adres ve kişilere ulaşmada yardımcı olmaları olduğunu dile getirerek "Maalesef ekiplerimiz kişilerin eksik bilgi vermesi, adreslerini ve telefon numaralarını doğru aktarmaması nedeniyle sorunlar yaşıyor; gittikleri adreslerde kabul edilmiyor, kaba ve sert tavırlarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Hatta geçtiğimiz günlerde Bafra'da bir ekibimiz, biz filyasyon istemiyoruz, gidin buradan denilerek, bina sakinleri tarafından uzaklaştırıldı. Ekiplerimiz daha sonra polis ekiplerimizin desteğiyle filyasyon çalışmasını tamamladı" diye konuştu.'BAZI DURUMLAR BİZİ ÜZÜYOR'

Bazı temaslı kişilerin ısrarla Covid-19 testi yaptırmak istediği ve ekiplerle tartışma içine girdiklerini ifade eden Oruç, "Gerekli durumlarda mobil ekiplerimiz, ev ortamında, hastaneye gitmeye gerek bile kalmadan kişilerin testlerini yapıyorlar. Bu gibi durumlar, bizi ve ekip arkadaşlarımızı üzüyor. Ancak ekiplerimiz yaşadıkları tüm zorluklara rağmen, büyük bir sorumluluk bilinciyle hareket edip, çalışmalarına devam ediyorlar" dedi.


Samsun'da filyasyon ekibi, tüm zorluklara rağmen çalışmalarını sürdürüyor
Samsun'da filyasyon ekibi, tüm zorluklara rağmen çalışmalarını sürdürüyor
Samsun'da filyasyon ekibi, tüm zorluklara rağmen çalışmalarını sürdürüyor
Samsun'da filyasyon ekibi, tüm zorluklara rağmen çalışmalarını sürdürüyor

İl Sağlık Müdürü, Muhammet Ali, Samsun, Oruç, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Samsun'da filyasyon ekibi, tüm zorluklara rağmen çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın striptizciden evlilik dışı çocuğu olduğu ortaya çıktı Karısının iç çamaşırlarını giyen kocaya 5 yaşındaki oğlu "Neden etek giyiyorsun" diye sormuş Son Dakika! Ermenistan ve Dağlık Karabağ uçuşa yasak bölge ilan edildi Wanda Nara art arda 2 pozunu paylaştı, takipçileri beğeni yağmuruna tuttu Klasik araba tutkunun 61 bin liraya aldığı aracına talep büyük: Villasını takas eden var Seçimi kaybeden Donald Trump'ın B planı hazır! Kitap ve program teklifleri 100 milyon doları buldu Eksi 3 derece soğuğa teslim olan Sivas'ta her yer buz tuttu, sürücüler zor anlar yaşadı İngilizlerin araştırması acı gerçeği ortaya koydu: Korona aşısı ardından hayat, uzun bir süre normale dönemeyecek
Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti         
12:30
Koronavirüs testi pozitif çıkan Domagoj Vida'nın Türkiye maçında 4 kişiyle temas ettiği ortaya çıktı Koronavirüs testi pozitif çıkan Domagoj Vida'nın Türkiye maçında 4 kişiyle temas ettiği ortaya çıktı         
12:05
Baba ve oğlu, 5 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti Baba ve oğlu, 5 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti         
11:50
Fahrettin Koca'nın HES uygulamasında örnek gösterdiği Tekirdağ'da harita kırmızıya döndü Fahrettin Koca'nın HES uygulamasında örnek gösterdiği Tekirdağ'da harita kırmızıya döndü         
11:10
Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı         
11:05
Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler         
10:56
Kaya Çilingiroğlu, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına sert çıktı: Siz sert davranan görmemişsiniz Kaya Çilingiroğlu, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına sert çıktı: Siz sert davranan görmemişsiniz         
10:37
Acıların en büyüğü! Tek oğlunu hırsız zannedip tüfekle öldürdü Acıların en büyüğü! Tek oğlunu hırsız zannedip tüfekle öldürdü         
10:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek külliyede bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek külliyede bir araya geldi         
09:42
Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı         
09:09
Erzurum'da 487 yıllık gelenek! Doğaya yine 2001 ekmek bıraktılar Erzurum'da 487 yıllık gelenek! Doğaya yine 2001 ekmek bıraktılar         
08:34
İhracatçılar endişeli, Avrupa kapıları kapatırsa 150 milyon dal Noel çiçeği çöpe gidecek İhracatçılar endişeli, Avrupa kapıları kapatırsa 150 milyon dal Noel çiçeği çöpe gidecek         
08:26
'Yahya Peygamber'in ekmeği' üreticinin yeni gözdesi! Keçiboynuzunun üretim alanı her geçen gün artıyor 'Yahya Peygamber'in ekmeği' üreticinin yeni gözdesi! Keçiboynuzunun üretim alanı her geçen gün artıyor         
08:16
Eski eşini öldürüp intihar eden adamın sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı: Böyle devam et seni şeytan Eski eşini öldürüp intihar eden adamın sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı: Böyle devam et seni şeytan         
07:43
Sadakatsiz'de nefes kesen sahne! Asya, kendisini aldatan eşinden intikamını aldı Sadakatsiz'de nefes kesen sahne! Asya, kendisini aldatan eşinden intikamını aldı         
07:27
Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu         
05:29
Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız         
21:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 13:16:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da filyasyon ekibi, tüm zorluklara rağmen çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei