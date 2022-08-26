Fındık bahçesine giderken ATV'den düşen kadın öldü - Son Dakika
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Fındık bahçesine giderken ATV'den düşen kadın öldü

26.08.2022 08:43
Fındık bahçesine giderken ATV'den düşen kadın öldü

Samsun'da fındık bahçesine giderken kaza yapan ATV'den düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Samsun'da fındık bahçesine giderken kaza yapan ATV'den düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesinin Kesikkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Öz idaresindeki 55 AFS 612 plakalı ATV, fındık bahçesine giderken rampa aşağı indiği sırada toprak zemine çarpıp devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, devrilen ATV'den düşen 87 yaşındaki Emine Sarı yaralandı. Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sarı ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Samsun'daki özel hastanede hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fındık bahçesine giderken ATV'den düşen kadın öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fındık bahçesine giderken ATV'den düşen kadın öldü - Son Dakika
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