Son Dakika Haberleri: Samsun'da fındık toplama ve ihraç tarihleri belirlendi
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Samsun'da fındık toplama ve ihraç tarihleri belirlendi

54 dakika önce

Samsun'da fındık hasadına başlama ve ihraç tarihleri açıklandı.

Samsun'da fındık toplama ve ihraç tarihleri belirlendi, System.String[]
Samsun'da fındık hasadına başlama ve ihraç tarihleri açıklandı.
Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, fındık hasadının ilkime bağlı olarak değişmekle birlikte ağustos ayının ilk yarısında başlayacağı belirtildi.
Samsun'da Fındık Toplama ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu tarafından yapılan saha çalışması neticesinde sahil kesiminde hasat tarihinin 14 Ağustos, ihraç izin tarihinin ise 20 Ağustos olarak belirlendiği aktarıldı.
Açıklamada, orta kesimde hasat izin tarihinin 7 Ağustos, ihraç izin tarihinin 14 Ağustos, rakımı 500 metreden yüksek sahalar için hasat izin tarihinin 21 Ağustos, ihraç izin tarihinin ise 28 Ağustos olarak belirlendiği kaydedildi.
Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Bayram Ay, üreticilere bereketli ve kazançlı hasat sezonu dileyerek, belirlenen hasat tarihlerinde fındık toplamaya başlamaları ve fındık ihracatında sorun olan aflatoksin oluşumuna meydan vermeyecek şekilde, hasat, harman ve depolama işlemlerini tekniğine uygun biçimde yapmaları uyarısında bulundu.
Samsun, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 06:59 Kaynak: AA
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