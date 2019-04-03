Samsun'da Firari Fetö/pdy Şüphelisi Yakalandı
1 saat önce
Samsun'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli kadın gözaltına alındı.
Samsun
'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli kadın gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan, meslekten ihraç edilen polis memurunun eşi Zehra K'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yaralama kararı bulunan zanlı, Bafra
ilçesinde saklandığı evde gözaltına alındı.
FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen, Bank Asyada katılım hesabı ve terör örgütüne müzahir kurumlarda SGK
kaydı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:11 Kaynak: AA
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