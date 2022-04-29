Firari hırsızlık hükümlüsü caddede gezerken yakalandı - Son Dakika
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Firari hırsızlık hükümlüsü caddede gezerken yakalandı

29.04.2022 13:54

Samsun'da hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Samsun'da hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlenen Burcu D'nin (31) yakalanması için çalışması başlattı.

Polis, Burcu D'yi Yaşar Doğu Mahallesi'nde caddede yürüdüğü sırada yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen Burcu D, daha sonra cezaevine konuldu.

Firari hırsızlık hükümlüsü caddede gezerken yakalandı
Firari hırsızlık hükümlüsü caddede gezerken yakalandı
Firari hırsızlık hükümlüsü caddede gezerken yakalandı
Firari hırsızlık hükümlüsü caddede gezerken yakalandı
Firari hırsızlık hükümlüsü caddede gezerken yakalandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Firari hırsızlık hükümlüsü caddede gezerken yakalandı - Son Dakika


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