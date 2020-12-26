Samsun'da firari hükümlü JASAT ekiplerince yakalandı - Son Dakika

Samsun'da, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari G.U'nun evinde saklandığı belirlendi.

Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapılan operasyonda G.U, Gurgenyatak Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen G.U. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.