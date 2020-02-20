Samsun'da Fırat Yılmaz Çakıroğlu anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da Fırat Yılmaz Çakıroğlu anıldı - Son Dakika

Samsun'da Fırat Yılmaz Çakıroğlu anıldı

7 saat önce

Alperen Ocakları Samsun İl Başkanlığı Üniversite Sorumlusu Mustafa Bayrak, "Ruhi Kılıçkıran, Yusuf İmamoğlu, Fırat Yılmaz Çakıroğlu gibi neferler hep var olmuş ve daima var olacaktır.

Samsun'da Fırat Yılmaz Çakıroğlu anıldı, System.String[]

Alperen Ocakları Samsun İl Başkanlığı Üniversite Sorumlusu Mustafa Bayrak, " Ruhi Kılıçkıran, Yusuf İmamoğlu, Fırat Yılmaz Çakıroğlu gibi neferler hep var olmuş ve daima var olacaktır. Üniversitelerde terörist istemiyoruz" dedi.


Alperen Ocakları Samsun İl Başkanlığı tarafından Ege Üniversitesi (EÜ) Kampüsünde 2015 yılında bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Ülkücü Fırat Yılmaz Çakıroğlu yapılan basın açıklaması ile anıldı. Yapılan açıklamada Çakıroğlu'nun unutulmadığı vurgulandı.


Çakıroğlu'nun terör örgütü tarafından 5 yıl önce şehit edildiğini hatırlatan Alperen Ocakları Samsun Şubesi Üniversite Sorumlusu Mustafa Bayrak, "5 yıl önce bugün Ege Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kampüsünde yüreklerimizi dağlayan acısını her gün, kor alev gibi içimizde hissettiğimiz, gençlik yıllarımızın tarifsiz acısı meydana geldi. Ülkü fidanımız, bayrak sevdalımız, Yusuf yüzlümüz Fırat Yılmaz Çakıroğlu bölücü hainler tarafından şehit edildi. Vatanın her karışı olduğu gibi üniversitelerimiz de Türk milliyetçilerinin odak noktasıdır, göz bebeğidir. Nice vatan evladı üniversitelerimiz de şer odaklarına karşı mücadele etmiş, vatanı böldürmemiş sonucunda şehadet şerbeti içmeyi görev bilmiştir. Ruhi Kılıçkıran, Yusuf İmamoğlu, Fırat Yılmaz Çakıroğlu gibi neferler hep var olmuş ve daima var olacaktır. Üniversitelerde terörist istemiyoruz. Bu mücadeleyi 20 kişi kalsak da 30 kişi kalsak da bu şerefsizlere vatan hainlerine karşı yürüteceğiz Allah'ın izniyle. Başta Fırat Yılmaz Çakıroğlu olmak üzere bayrak uğruna toprağın kara bağrına düşmüş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, saygılarımı sunuyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Alperen Ocakları, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 06:23 Kaynak: İHA
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