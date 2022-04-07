Samsun'da fırınlar denetlendi - Son Dakika
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Samsun'da fırınlar denetlendi

07.04.2022 16:47
Samsun'da fırınlar denetlendi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 85 ekmek fırını denetlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 85 ekmek fırını denetlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Ramazan ayında ekmek fırınlarına yönelik yapılan denetimlere ağırlık verdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı denetimlerde işletmelerin kayıt belgeleri, fiziki ortamları, asgari teknik ve hijyenik şartlara uygunlukları, son tüketim tarihleri, gıda maddelerinin muhafaza durumları, etiket bilgileri, satış koşulları ve ekmek gramajları kontrol edildi. Görülen eksiklikler ve olumsuz durumlarla ilgili işletme yetkililerine uyarılarda bulunuldu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Özel Güvenlik ve Koordinasyon Şube Müdürü Cemil Köksal, "Ekmek ve diğer unlu mamuller sofralarımızda ağırlıklı olan gıda maddelerinden bir tanesidir. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ekmek ve pide üretiminde bir artış meydana geliyor. Üretimde dikkat edilmesi gereken hususları denetlemek için Zabıta Daire Başkanlığımız ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimize birlikte Ramazan ayı boyunca denetimlerimizi sıklaştırdık. Bundan önceki denetimlerimiz rutin olarak devam etmekteydi ancak Ramazan Ayı'nın gelmesi sebebiyle oluşan yoğunluk nedeniyle vatandaşlarımızın daha sağlıklı hijyenik ortamlarda üretilmiş pide ve ekmekleri yiyebilmeleri için kontrollerimizi sıklaştırdık" dedi.

Köksal, Ramazan ayının ilk haftasında 85 fırında detaylı denetim yaptıklarını söyleyerek, "Dikkat edilen hususları gördük ki vatandaşımız hijyenik şartlara uygun bir şekilde üretim yapıyor. Ufak tefek eksiklikler tespit edilebiliyor. Vatandaşlarımıza gerekli uyarılar yapılıp daha sonraki kontrollerde de bu olumsuzlukların giderilmesi sağlanıyor" diye konuştu. - SAMSUN

Samsun'da fırınlar denetlendi
Samsun'da fırınlar denetlendi

YORUMLAR
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Çay satan engelli seyyar satıcı İBB zabıta ekiplerinden şiddet gördü Çay satan engelli seyyar satıcı İBB zabıta ekiplerinden şiddet gördü Denetimlerde tarihi geçmiş çok sayıda ürün bulundu Denetimlerde tarihi geçmiş çok sayıda ürün bulundu

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı, Zabıta, Ekmek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da fırınlar denetlendi - Son Dakika


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