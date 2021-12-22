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Samsun'da fırınlara denetim - Son Dakika

Samsun'da fırınlara denetim

22.12.2021 15:37
Samsun'da fırınlara denetim

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, ekmek ve unlu mamul imalatı yapılan fırınları denetledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, ekmek ve unlu mamul imalatı yapılan fırınları denetledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri imalathane denetimi gerçekleştirdi. Temizlikten gramaja, imalat araç-gereçlerinden satış ve sunuma varıncaya kadar çok geniş kapsamlı bir denetim yapan ekipler, bazı imalathanelere uyarıda bulundu. Yapılan denetimlerde cezai işlem gerektirecek herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada halkın sağlıklı gıda tüketiminin öncelikli amaç olduğu vurgulanarak, söz konusu denetimlere periyodik aralıklarla devam edileceği belirtildi. Açıklamada, "Zabıta ekiplerimiz yaptıkları denetimlerde işletmelerin kurallara uyup uymadıklarını titizlikle kontrol ediyor. Personelin kıyafet temizliğinden imalathanelerdeki hijyen koşullarına kadar denetimler titiz bir şekilde gerçekleştiriliyor. Denetimlere de düzenli olarak devam edilecektir" denildi. - SAMSUN

Samsun'da fırınlara denetim
Samsun'da fırınlara denetim
Samsun'da fırınlara denetim

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı, Zabıta, Tarım, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da fırınlara denetim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da fırınlara denetim - Son Dakika
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