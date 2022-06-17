Samsun'da forkliftin altında kalan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Samsun'da forkliftin altında kalan kadın hayatını kaybetti

17.06.2022 17:25
Samsun'da forkliftin altında kalan kadın hayatını kaybetti

Samsun'da forkliftin altında kalan kadın hayatını kaybederken, çocuğu ise yaralandı.

Samsun'da forkliftin altında kalan kadın hayatını kaybederken, çocuğu ise yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Orta Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.D. idaresindeki forklift aracı, çocukları ile birlikte yaya olarak yolu karşıya geçmekte olan Ayşe Sezgin (38) ile çocuklarından birine çarptı. Kazada kadının çocuklarından biri ayağından yaralanırken, kendisi ise aracın altında kalıp yaklaşık 20 metre sürüklendi ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Forkliftin çarptığı kadın öldü Forkliftin çarptığı kadın öldü Samsun'da forkliftin çarptığı kadın öldü Samsun'da forkliftin çarptığı kadın öldü
Kaynak: İHA

Ayşe Sezgin, Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da forkliftin altında kalan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da forkliftin altında kalan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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