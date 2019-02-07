Samsun'da Fuhuş Operasyonu
2 saat önce
Samsun'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun
'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, İlkadım
ilçesi Zafer Mahallesi
'nde sosyal medya üzerinden ilan vererek travestiye fuhuş yaptırdığı öne sürülen B.Ö'nün (24) ikametine operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan B.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
B.Ö, "Fuhşa teşvik, aracılık veya yer temini" suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:35 Kaynak: AA
PKK'lı Teröristlerin Çaldığı Lüks Otomobil, Toprağa Gömülü Bulundu
Fuhuş İçin Yer Teminine Gözaltı
Berber Dükkanında Fuhuş Yapan Kadınlar, Suçüstü Yakalandı
Eşini Yumrukladığı İddia Edilen Ali İhsan Varol'u Bakanlık Affetmedi