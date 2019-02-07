Son Dakika Haberleri: Samsun'da Fuhuş Operasyonu

Samsun'da Fuhuş Operasyonu

2 saat önce

Samsun'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da Fuhuş Operasyonu, System.String[]
Samsun'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde sosyal medya üzerinden ilan vererek travestiye fuhuş yaptırdığı öne sürülen B.Ö'nün (24) ikametine operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan B.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

B.Ö, "Fuhşa teşvik, aracılık veya yer temini" suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:35 Kaynak: AA

Zafer Mahallesi, Samsun, Güncel
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