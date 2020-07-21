Samsun'da fuhuş operasyonu - Son Dakika

Samsun'da polis tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri," Fuhuş için yer temin etmek ve fuhşa aracı olmak" suçlarından bu sabah erken saatlerde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN