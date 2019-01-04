Samsun'da Gasp İddiası

İlkadım ilçesinde cep telefonu gasp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlkadım ilçesinde cep telefonu gasp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



Zeytinlik Mahallesi'nde Irak uyruklu iki kişiyi bıçakla tehdit ederek cep telefonlarını aldığı iddia edilen Tayfun B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.



Kısa sürede yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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