Samsun'da gasp iddiasına 3 gözaltı
1 saat önce
Samsun'da bir kişiyi darp ederek çantasını gasp ettikleri iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:26 Kaynak: İHA
'da bir kişiyi darp ederek çantasını gasp ettikleri iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Kale
Mahallesi Fuar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobilin içinde oturan K.A.'yı (48) darp ederek çantasını gasp ettikleri iddia edilen Ö.A.(17), Y.K.(17) ve H.A.(17) Samsun Emniyet Müdürlüğü
Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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