Samsun'da Gasp İddiasına 4 Gözaltı
30 dakika önce
Samsun'da bir marketten tehdit ile para gasp ettikleri iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun
'da bir marketten tehdit ile para gasp ettikleri iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.T. polise şikayette bulunarak marketine gelen şahısların önce kendisinden 10 bin lira para istediğini, daha sonra da "Sana burada iş yaptırmayız" diyerek silah gösterip iki kerede toplam bin lira parasını aldıklarını iddia ederek polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili O.A., A.A., H.Ş. ve O.K.'yi gözaltına aldı. O.A.'nın evinde yapılan aramada 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Polisteki sorguları tamamlanan 4 şahıs Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:13 Kaynak: İHA
Sevgilisiyle Birlikteyken Akrabalarına Yakalanan 3 Çocuk Annesi Kadın, Vurularak Öldürüldü
Ortağını Vuran Zanlı, Otobüs Kaçırarak Şoför ve Muavini Rehin Aldı
PKK'lı Teröristler, Ağaç Kovuğunu Silah ve Mühimmat Deposuna Dönüştürmüş
Köpeğe Tecavüz Ederken Yakalandı, "Çocuklarım Var" Diye Yalvardı