Samsun'da gasp suçundan gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da gasp suçundan gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
Samsun'da bir kişiyi silah kabzasıyla kafasına vurarak yaralayıp parasını gasp ettiği iddia edilen 2 kişi mahkemece tutuklandı.
Samsun'da bir kişiyi silah kabzasıyla kafasına vurarak yaralayıp parasını gasp ettiği iddia edilen 2 kişi mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, iş yeri çalışanı E.Ç.'nin kafasına silah kabzasıyla vurarak yaralayıp 2 bin 700 lira parasını gasp ettikleri iddia edilen B.T ve Y.E.T. İlkadım ilçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı E.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarmadaki sorgulanmaları tamamlanarak bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen B.T. ve Y.E.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T tipi kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 05:21 Kaynak: İHA
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