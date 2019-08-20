Samsun'da gasptan 3 tutuklama
1 saat önce
Samsun'da bir kişiyi darp ederek çantasını gasp ettikleri iddia edilen 3 kişi mahkemece tutuklandı.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:03 Kaynak: İHA
'da bir kişiyi darp ederek çantasını gasp ettikleri iddia edilen 3 kişi mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Kale
Mahallesi Fuar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobilin içinde oturan K.A.'yı (48) darp ederek çantasını gasp ettikleri iddia edilen Ö.A.(17), Y.K.(17) ve H.A.(17) Samsun Emniyet Müdürlüğü
Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesi
'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN
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