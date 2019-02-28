Son Dakika Haberleri: Samsun'da Gaybubet Evi Operasyonu: 6 Gözaltı

Samsun'da Gaybubet Evi Operasyonu: 6 Gözaltı

1 saat önce

SAMSUN'da, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda örgüt evlerinde saklandıkları belirlenen 3'ü kadın, 6 şüpheli yakalandı.

Samsun'da Gaybubet Evi Operasyonu: 6 Gözaltı, System.String[]
SAMSUN'da, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda örgüt evlerinde saklandıkları belirlenen 3'ü kadın, 6 şüpheli yakalandı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye bağlı gaybubet evlerine yönelik operasyon düzenledi. Atakum ilçesinde bulunan 4 farklı adrese yapılan baskınlarda, Bank Asya'da katılım hesabı ve ByLock kayıtları bulunan, örgüte ait müzahir kurumlarda SGK kayıtları olduğu belirlenen Halil İ.Ç., Muhammet B.G., Abdurrahman Ö., Nezime Ö., Kadriye K. ve Büşra A. yakalandı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerden ByLock kullanıcısı Büşra A.'nın üzerinden, kendi fotoğrafı bulunan başkasına ait kimlik ele geçirildi.

- Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:32 Kaynak: DHA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sapık, 14 Yaşındaki Akrabasına Cinsel İstismarda Bulundu Kumar Baskınında 47 Kişi Gözaltına Alındı

Yalnız Yaşayan Kadını Yangından Kedisi Kurtardı Önce Taciz, sonra Tokat! Kadın Öğretmene Saldırı Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 13:39:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da Gaybubet Evi Operasyonu: 6 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]