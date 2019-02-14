Samsun'da Gece Yarısı Silahlı Kavga: 1 Ölü

Samsun'da gece yarısı tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi hayatını kaybederken, olay anı güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Samsun'da gece yarısı tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi hayatını kaybederken, olay anı güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.



Olay, Atakum ilçesinin İncesu Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tartışma sırasında silahlı saldırıya uğrayan Uğur Altuntaş (35) kafasından vurularak ağır yaralandı. Yaralı, 112 acil sağlık ekiplerince Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Uğur Altuntaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan ve silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen Hüseyin G.'yi (49) kendisine ait içkili restoranda suçta kullandığı tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Hüseyin G., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi.



Silahlı saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Ölçü Aletlerine Muayene ve Damgalama Yaptırmayana, 2 Bin 600 TL Para Cezası Kesilecek

TIR'daki Arızayı Gidermek İçin Dinlenme Alanına Park Eden Sürücü, Korkunç Şekilde Can Verdi

Ormana Kaçırılan Kadın, Eski Eşi Tarafından Öldürüldü

Genç Aşık İntihara Kalkıştı, Vatandaşların Derdi ise Video Çekmek Oldu