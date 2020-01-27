Samsun'da geceleyin bıçaklı kavga: 1'i uzman çavuş 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da geceleyin bıçaklı kavga: 1'i uzman çavuş 3 yaralı - Son Dakika

Samsun'da geceleyin bıçaklı kavga: 1'i uzman çavuş 3 yaralı

21 dakika önce

Samsun'da bir barın önünde geceleyin bıçaklı kavgada 1'i uzman çavuş 3 kişi yaralandı.

Samsun'da geceleyin bıçaklı kavga: 1'i uzman çavuş 3 yaralı, System.String[]

Samsun'da bir barın önünde geceleyin bıçaklı kavgada 1'i uzman çavuş 3 kişi yaralandı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir barın önünde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, izinli olduğu öğrenilen Uzman Çavuş E.Ş. (73) 4 yerinden, G.Ş. (23) 2 yerinden ve Y.B. (29) ise 2 yerinden bıçaklanarak yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.


Polis olayla ilgili E.K.'yi (27) gözaltına aldı.


Olayla ilgiyi soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Güzelyalı Mahallesi, Atakum, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:53 Kaynak: İHA
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